Пушков прокомментировал новую версию отравления Скрипалей

Член Совета Федерации Алексей Пушков в твиттере прокомментировал появившуюся информацию о том, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли пострадать в результате отравления гречневой кашей.

"Боевое химическое ОВ — то в ресторане, то на дверях, то в чемодане, то в гречневой каше! Множатся бредовые версии", — написал Пушков в Twitter. Как отвечают пользователи, "нашему МИДу нужно было сделать открытое заявление что по нашим данным газ типа "новичка" сохраняет свои свойства в тумане до 6 месяцев!"

Британские полицейские выдвинули версию, что подруга Юлии Скрипаль, являющаяся сотрудницей крупной медицинской компании, может быть причастна к отравлению путем перевозки предположительно отравленной гречневой крупы.