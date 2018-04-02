Скрипалей отравили привезенной из России гречкой, считает полиция

Британская полиция выдвинула новую версию отравления Скрипалей. Теперь в деле замешана привезенная из России гречневая крупа, отравленная веществом А-234 («Новичок»). Сергея Скрипаля уже нет в живых?

Британские правоохранители выяснили, что Сергей Скрипаль попросил свою дочь Юлию привезти из России гречневую крупу и специи. Юлия забыла о просьбе отца и, спохватившись, попросила сделать покупки свою подругу, летевшую в Великобританию другим рейсом.

Британские полицейские выдвинули версию, что подруга Юлии Скрипаль, являющаяся сотрудницей крупной медицинской компании, может быть причастна к отравлению путем перевозки предположительно отравленной гречневой крупы. Знакомая Сергея и Юлии Скрипалей, привезшая по просьбе забывчивой Юлии злосчастную гречку, уже допрошена британскими правоохранителями, сообщает РИА Новости.

Эксперты, однако, утверждают, что нервно-паралитические вещества типа «Новичок» невозможно скрытно провезти в самолете. Такие отравляющие вещества имеют резкий запах и действуют мгновенно, убивая в течение буквально пары минут.