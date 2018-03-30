МИД Германии отреагировал на высылку Москвой немецких дипломатов
30 марта 2018, 17:37 [ «Аргументы Недели» ]
Новость о высылке четырех немецких дипломатов из России не стала неожиданной, заявил сегодня глава МИД Германии Хайко Маас. Германия ранее выдворила четырех сотрудников диппредставительства России.
Реакция Германии в случае дела об отравлении в Великобритании двойного агента Сергея Скрипаля была необходима и уместна в качестве политического сигнала, отметил Маас. "Из солидарности с Соединенным Королевством и потому, что Россия отказывается до сих пор дать какие-либо разъяснения фактам", — говорится в заявлении министра, передает РИА Новости.
Российское внешнеполитическое ведомство сообщило вызванным сегодня, 30 марта иностранным послам о принятии «зеркальных» мер в ответ на высылку дипломатов РФ из ряда государств.
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