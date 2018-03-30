Россия начала высылку европейских дипломатов

Российское внешнеполитическое ведомство сообщило вызванным сегодня, 30 марта иностранным послам о принятии «зеркальных» мер в ответ на высылку дипломатов РФ из ряда государств.

Дипработники Италии, Польши, Чехии, Литвы, Латвии, Нидерландов, Швеции, Эстонии и Финляндии должны покинуть РФ в течение недели. Такое решение было принято в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов.

О высылке российских работников дипломатических миссий объявили 26 стран, в том числе 18 стран Евросоюза, а также США, Канада, Албания, Македония, Норвегия, Украина и Австралия. Первой выдворять сотрудников дипмиссий начала Великобритания в качестве реакции на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Ранее в МИД РФ рассказали об ответных действиях по отношению к британской стороне в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на своей странице в твиттере заявил, что масштабная высылка российских дипломатов рядом западных стран войдет в историю.