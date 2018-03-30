МИД России сообщил об ответных мерах Велткобритании в связи с делом Скрипаля

В МИД РФ рассказали об ответных действиях по отношению к британской стороне в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британия должна сократить штат посольства и генконсульства в России. Захарова назвала «распечатку» по делу Скрипаля провалом Мэй

Британскому послу в Москве Лори Бристоу был заявлен решительный протест «в связи с провокационными и ничем не обоснованными действиями британской стороны, инспирировавшей безосновательную высылку российских дипломатов из целого ряда государств».

Лондону дается месяц, чтобы «привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании».

Посол Великобритании в России Лори Бристоу в пятницу, 30 марта, сделал жесткое заявление в ходе беседы с журналистами. По словам дипломата, Лондон имеет ряд вопросов к властям Российской Федерации.