Посол Великобритании: Лондон имеет ряд вопросов к России

Посол Великобритании в России Лори Бристоу в пятницу, 30 марта, сделал жесткое заявление в ходе беседы с журналистами. По словам дипломата, Лондон имеет ряд вопросов к властям Российской Федерации.

В частности, Бристоу подчеркнул, что его страна не получила ни единого ответа от РФ по факту отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Посол подчеркнул, что применение химического оружия на улицах Великобритании подвергает жизни людей на его родине опасности, однако российское руководство не стремится объясниться, передает РИА "Новости".

Лори Бристоу также сообщил журналистам, что в рамках своего сегодняшнего визита в Министерство иностранных дел России он обсудил ключевые действия, которые были совершены после случившегося в Солсбери.