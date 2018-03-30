Из двора генконсульства США в Петербурге начали выезжать машины с дипномерами

С территории генконсульства США в Санкт-Петербурге начали выезжать автомобили с дипломатическими номерами. Соответствующие данные в пятницу передали представители средств массовой информации.

К настоящему моменту из внутреннего двора консульства на Фурштатской улице в Северной столице выехали уже три внедорожника с дипномерами, передает РИА "Новости".

Кроме того, сотрудникам полиции удалось задержать человека, который выкрикивал нецензурные требования в адрес американских дипломатов и заявлял, что надо снять со здания американский флаг. Мужчина также кинул в стену генконсульства стакан с кофе.