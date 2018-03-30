Из двора генконсульства США в Петербурге начали выезжать машины с дипномерами
30 марта 2018, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]
С территории генконсульства США в Санкт-Петербурге начали выезжать автомобили с дипломатическими номерами. Соответствующие данные в пятницу передали представители средств массовой информации.
К настоящему моменту из внутреннего двора консульства на Фурштатской улице в Северной столице выехали уже три внедорожника с дипномерами, передает РИА "Новости".
Кроме того, сотрудникам полиции удалось задержать человека, который выкрикивал нецензурные требования в адрес американских дипломатов и заявлял, что надо снять со здания американский флаг. Мужчина также кинул в стену генконсульства стакан с кофе.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Власти Украины объяснили, почему не высылают российских дипломатов