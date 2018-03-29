Юлия Скрипаль заговорила

Состояние Юлии Скрипаль, которая была отравлена в Солсбери вместе со своим отцом, быстро улучшается. Сам Сергей Скрипаль по-прежнему находится в критическом состоянии, сообщают медики.

По словам директора районной больницы Солсбери доктора Кристины Бланшард, Скрипалям была оказана помощь на высшем уровне.

"Пользуясь случаем, я хочу еще раз поблагодарить сотрудников районной больницы Солсбери за предоставление таких высококачественных услуг этим пациентам в течение последних нескольких недель. Я очень горжусь нашим персоналом и всеми теми, кто их поддерживает", - сказала врач.

Юлия Скрипаль "хорошо отреагировала на лечение, но продолжает круглосуточно получать экспертную клиническую помощь", - рассказала Кристина Бланшард.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон нашёл аналогию в деле об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и романом писателя Фёдора Достоевского "Преступление и наказание".