Юлия Скрипаль заговорила
29 марта 2018, 21:12 [ «Аргументы Недели» ]
Состояние Юлии Скрипаль, которая была отравлена в Солсбери вместе со своим отцом, быстро улучшается. Сам Сергей Скрипаль по-прежнему находится в критическом состоянии, сообщают медики.
По словам директора районной больницы Солсбери доктора Кристины Бланшард, Скрипалям была оказана помощь на высшем уровне.
"Пользуясь случаем, я хочу еще раз поблагодарить сотрудников районной больницы Солсбери за предоставление таких высококачественных услуг этим пациентам в течение последних нескольких недель. Я очень горжусь нашим персоналом и всеми теми, кто их поддерживает", - сказала врач.
Юлия Скрипаль "хорошо отреагировала на лечение, но продолжает круглосуточно получать экспертную клиническую помощь", - рассказала Кристина Бланшард.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон нашёл аналогию в деле об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и романом писателя Фёдора Достоевского "Преступление и наказание".
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