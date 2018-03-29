Глава британского МИД Борис Джонсон сравнил дело Скрипаля с романом Достоевского
29 марта 2018, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон нашёл аналогию в деле об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и романом русского писателя Фёдора Достоевского «Преступление и наказание».
Британский премьер Тереза Мэй назвала Россию виновной в отравлении Скрипаля в Великобритании. Никаких доказательств Москве Лондон не предоставил. Отношения между Россией и Соединённым Королевством обострились после этого инцидента.
Комментируя дело Скрипаля, Борис Джонсон заявил: «Это скорее похоже на начало «Преступления и наказания» в том смысле, что мы все уверены по поводу виновного, вопрос только в том, признаётся он или его поймают». По данным RT, глава британской дипломатии отметил, что высылка российских дипломатов многими европейскими странами показала, что, хотя Великобритания и покидает Европейский союз, королевство никогда не останется в одиночестве.
К Лондону, выславшему 23 российских дипломата, присоединились вчера Болгария и Черногория. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не станет высылать российских дипломатов. Австрийские власти посетовали на давление Лондона.
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