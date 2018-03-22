Петр Порошенко поблагодарил СБУ за раскрытие «российской спецоперации»

Украинский лидер Пётр Порошенко поблагодарил СБУ и Генпрокуратуру страны после задержания депутата Верховной рады Надежды Савченко, которую подозревают в подготовке терактов против высшего руководства Украины. Надежда Савченко задержана

Порошенко выразил благодарность "за спасённые жизни людей" и "разоблачение российской спецоперации против Украины". Также Порошенко поблагодарил "офицеров ВС, которые не поддались на провокации и своевременно проинформировали правоохранительные органы о преступных замыслах агрессора и пятой колонны".

22 марта депутата Верховной рады Надежду Савченко задержали в здании парламента. Генпрокуратура Украины подозревает Савченко в подготовке терактов в Киеве. Служба безопасности Украины в настоящее время проводит допрос депутата.

Председатель временной комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков назвал неумным шагом решение Верховной рады лишить депутатской неприкосновенности Надежду Савченко.