Петр Порошенко поблагодарил СБУ за раскрытие «российской спецоперации»
22 марта 2018, 19:03 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский лидер Пётр Порошенко поблагодарил СБУ и Генпрокуратуру страны после задержания депутата Верховной рады Надежды Савченко, которую подозревают в подготовке терактов против высшего руководства Украины.
Порошенко выразил благодарность "за спасённые жизни людей" и "разоблачение российской спецоперации против Украины". Также Порошенко поблагодарил "офицеров ВС, которые не поддались на провокации и своевременно проинформировали правоохранительные органы о преступных замыслах агрессора и пятой колонны".
22 марта депутата Верховной рады Надежду Савченко задержали в здании парламента. Генпрокуратура Украины подозревает Савченко в подготовке терактов в Киеве. Служба безопасности Украины в настоящее время проводит допрос депутата.
Председатель временной комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков назвал неумным шагом решение Верховной рады лишить депутатской неприкосновенности Надежду Савченко.
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