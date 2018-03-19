Изображение улыбающегося Путина появилось на здании МИД Британии

На фасаде здания МИД Великобритании в Лондоне появилась световая проекция, изображающая Владимира Путина. Фотография российского лидера сопровождалась надписью «Miss Me?» («Скучали?»).

Авторы призвали всех, не только британцев, но и прочих противников Путина и России во всем мире, уважать выбор, сделанный народом России.

«Русские любят своего сильного лидера и вновь избрали его президентом. Давайте уважать выбор русского народа», — говорится в подписи к видео, опубликованному на канале арт-группы Philosoraptor.

Глава российского государства Владимир Путин сделал первые после выборов заявления о своих приоритетах на президентском посту. Глава государства хочет сосредоточиться на внутреннем развитии страны.