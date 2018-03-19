Изображение улыбающегося Путина появилось на здании МИД Британии
19 марта 2018, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]
На фасаде здания МИД Великобритании в Лондоне появилась световая проекция, изображающая Владимира Путина. Фотография российского лидера сопровождалась надписью «Miss Me?» («Скучали?»).
Авторы призвали всех, не только британцев, но и прочих противников Путина и России во всем мире, уважать выбор, сделанный народом России.
«Русские любят своего сильного лидера и вновь избрали его президентом. Давайте уважать выбор русского народа», — говорится в подписи к видео, опубликованному на канале арт-группы Philosoraptor.
Глава российского государства Владимир Путин сделал первые после выборов заявления о своих приоритетах на президентском посту. Глава государства хочет сосредоточиться на внутреннем развитии страны.
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