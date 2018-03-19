Путин назвал основные задачи нового президентского срока

Глава российского государства Владимир Путин сделал первые после выборов заявления о своих приоритетах на президентском посту. Глава государства хочет сосредоточиться на внутреннем развитии страны. Владимир Путин рассказал о планах на следующий срок

Во время встречи с сопредседателями своего предвыборного штаба Владимир Путин рассказал, что считает основными задачами, которые предстоит решить — рост экономики и повышение обороноспособности страны.

«Основное, чем мы будем заниматься — это, конечно, внутренняя повестка дня», — сообщил Путин. Конкретно это означает «обеспечение темпов роста экономики» страны, придание экономике «инновационного характера». Он пояснил, что имеет в виду развитие инновационных отраслей, инфраструктуры, российского здравоохранения, образования и промышленного производства — «важнейших для того, чтобы двигать страну вперед и поднимать уровень жизни».

«Есть и вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности, безопасности. Без этого тоже не обойтись. Но, тем не менее, все-таки главное для нас — это внутренняя повестка дня», — подчеркнул Путин.

В понедельник, 19 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, каков план действующего президента Российской Федерации Владимира Путина по дальнейшему развитию нашей страны.