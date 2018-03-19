Владимир Путин сейчас обдумывает изменения в правительстве
19 марта 2018, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]
Действующий российский президент Владимир Путин, победивший на очередных выборах президента РФ с рекордным результатом сообщил, что изменения в правительстве будут. Путин во время пресс-конференции в избирательном штабе в Москве отметил, что изменять состав правительства может только президент, который вступил в свои полномочия на новый срок.
По его словам, нужно дождаться объявления результатов выборов, а сейчас он будет думать, что и как лучше сделать.
Владимир Путин сообщил, что внесет изменения в правительство после своей инаугурации. Выступая в своем предвыборном штабе, Владимир Путин рассказал о планах работы на следующий срок.
Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что окончательные итоги выборов будут обнародованы в течение 10 дней. Итоги выборов могут измениться, но незначительно.
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