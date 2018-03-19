Владимир Путин сейчас обдумывает изменения в правительстве

Действующий российский президент Владимир Путин, победивший на очередных выборах президента РФ с рекордным результатом сообщил, что изменения в правительстве будут. Путин во время пресс-конференции в избирательном штабе в Москве отметил, что изменять состав правительства может только президент, который вступил в свои полномочия на новый срок. Владимир Путин рассказал о планах на следующий срок

По его словам, нужно дождаться объявления результатов выборов, а сейчас он будет думать, что и как лучше сделать.

Владимир Путин сообщил, что внесет изменения в правительство после своей инаугурации. Выступая в своем предвыборном штабе, Владимир Путин рассказал о планах работы на следующий срок.

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что окончательные итоги выборов будут обнародованы в течение 10 дней. Итоги выборов могут измениться, но незначительно.