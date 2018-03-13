В МИД России вызвали посла Великобритании
13 марта 2018, 14:07 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 13 марта, в Министерство иностранных дел России был вызван посол Великобритании в РФ Лори Бристоу. Данную информацию сегодня предоставили в российском внешнеполитическом ведомстве.
К настоящему моменту никаких подробностей о точных причинах срочного вызова британского посла в МИД России нет, сообщает РИА "Новости".
Не исключено, однако, что это связано с заявлением премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая накануне сообщила о возможной причастности Российской Федерации к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери.
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