В МИД России вызвали посла Великобритании

Во вторник, 13 марта, в Министерство иностранных дел России был вызван посол Великобритании в РФ Лори Бристоу. Данную информацию сегодня предоставили в российском внешнеполитическом ведомстве.

К настоящему моменту никаких подробностей о точных причинах срочного вызова британского посла в МИД России нет, сообщает РИА "Новости".

Не исключено, однако, что это связано с заявлением премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая накануне сообщила о возможной причастности Российской Федерации к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери.





