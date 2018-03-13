Политолог анонсировал жесткий ответ России на ультиматум Терезы Мэй

Ультиматум, выдвинутый британским премьер-министром Москве в связи с отравлением разоблаченного шпиона Сергея Скрипаля, может спровоцировать новый виток холодной войны. Такое мнение высказали отечественные эксперты.

4 марта в английском городе Солсбери были обнаружены находившиеся без сознания бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Врачи больницы, куда были доставлены 66-летний мужчина и 33-летняя женщина, пришли к выводу, что пациенты подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. В медучреждении пострадавшие впали в кому.









Сергей Скрипаль – разоблаченный британский шпион. В 2004 году разведчик был задержан российскими спецслужбами и позднее приговорен к длительному тюремному сроку за госизмену. В 2010-м Скрипаль оказался за границей – Россия передала его Соединенным Штатам в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже.









Спустя неделю после инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ глава правительства Великобритании Тереза Мэй заявила, что к произошедшему, скорее всего, причастна Россия. Данное обвинение политик выдвинула на основании того, что Скрипаль пострадал от нервно-паралитического вещества «Новичок», которое производится в РФ.









Британские власти потребовали от посла Москвы в стране предоставить отчет о программе «Новичок» до конца вторника, 13 марта. Уже на следующий день в Лондоне планируют обсудить введение односторонних санкций в отношении России в связи со случившемся.

Из публикаций английской прессы следует, что список вероятных ограничительных мер весьма широк. В нем, среди прочего, фигурируют высылка дипломатических работников, замораживание активов российского бизнеса и даже официальное объявление Москвы спонсором международного терроризма.









Отечественные эксперты, прокомментировавшие ультиматум Терезы Мэй, сошлись во мнении, что его последствием станет новый виток холодной войны между Россией и Западом. Такую точку зрения, в частности, высказал политический аналитик Михаил Нейжмаков.

Выступая в эфире радио Sputnik, Нейжмаков отметил, что антироссийские заявления британского премьер-министра свидетельствуют о полном отсутствии у руководства страны желания налаживать диалог с Москвой. Также эксперт предположил, что акция по дискредитации РФ была согласована Лондоном с Соединенными Штатами.

По словам политолога Георгия Бовта, процитированного изданием bfm.ru, Великобритания, предъявляя России бездоказательные обвинения, вынуждает ее дать жесткий ответ. Бовт допустил, что в ходе противостояния, спровоцированного ультиматумом Терезы Мэй, стороны могут заявить о готовности разорвать дипломатические отношения.