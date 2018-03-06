Разведка Норвегии обвинила ВКС России в отработке ударов по королевству

Норвегия подверглась провокации со стороны российских ВКС. С такими обвинениями выступил глава Военной разведывательной службы страны Мортен Хага Лунде. По его словам, в операции участвовали 9 самолетов РФ.

Год назад, в городе Вардё радары зафиксировали российские бомбардировщики. Самолеты отрабатывали наступательные действия, перед тем, как вернуться на базы на территории Кольского полуострова, заявил Лунде. В прошлом году такие случаи произошли минимум два раза, передает ТАСС его слова.

Комментариев Минобороны РФ пока нет.

Ранее сообщалось, что самолеты Военно-космических сил России пять раз за неделю поднимались в воздух для перехвата иностранных военных самолетов у российских границ их сопровождения дежурными силами ПВО.