Самолеты ВКС РФ перехватили 5 иностранных самолетов за неделю
2 марта 2018, 08:51 [ «Аргументы Недели» ]
Самолеты Военно-космических сил России (ВКС РФ) пять раз за неделю поднимались в воздух для перехвата иностранных военных самолетов у российских границ их сопровождения дежурными силами ПВО.
По сведениям Министерства обороны, воздушную разведку вдоль российских границ на неделе вели 22 самолета-разведчика. Как уточнили в военном ведомстве, нарушений воздушного пространства России не было допущено, - сообщает ura.ru.
Президент России Владимир Путин в интервью американской телекомпании NBC назвал «пропагандой» заявления США о начале холодной войны. Путин назвал выход США из договора по ПРО началом гонки вооружений между Россией и Соединенными Штатами.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Путин назвал «пропагандой» заявления США о начале холодной войны