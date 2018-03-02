Самолеты ВКС РФ перехватили 5 иностранных самолетов за неделю

Самолеты Военно-космических сил России (ВКС РФ) пять раз за неделю поднимались в воздух для перехвата иностранных военных самолетов у российских границ их сопровождения дежурными силами ПВО.

По сведениям Министерства обороны, воздушную разведку вдоль российских границ на неделе вели 22 самолета-разведчика. Как уточнили в военном ведомстве, нарушений воздушного пространства России не было допущено, - сообщает ura.ru.

Президент России Владимир Путин в интервью американской телекомпании NBC назвал «пропагандой» заявления США о начале холодной войны. Путин назвал выход США из договора по ПРО началом гонки вооружений между Россией и Соединенными Штатами.