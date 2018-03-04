Путин: обвиненных во вмешательстве в выборы США Россия выдавать не будет

Россия не будет выдавать Соединенным Штатам своих граждан, обвиненных во вмешательстве в американские выборы в 2016 году, заявил глава российского государства Владимир Путин.

"Россия вообще не экстрадирует своих граждан кому-либо, так же, как и США", — заявил Путин в интервью телеканалу NBC.

США выдвинули обвинения против граждан России по "вмешательству в выборы". Спецпрокурор США Роберт Мюллер назвал имена обвиняемых лиц. Обвинения предъявлены 13 физлицам, среди которых известный бизнесмен Евгений Пригожин, сообщает РИА Новости. Обвинение также предъявлено трем компаниям: "Агентству интернет-исследований", Concord Management and Consulting и Concord Catering.

Должность спецпрокурора по России была учреждена в США в мае текущего года. В круг служебных обязанностей Роберта Мюллера входит расследование российского вмешательства, которое якобы имело место во время президентских выборов.