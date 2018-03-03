Полторак перечислил страны, готовые послать миротворцев в Донбасс

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что на сегодня уже есть страны, которые готовы принять участие в миротворческой миссии в Донбассе, сообщается на сайте ведомства.

Финляндия и Швеция выразили готовность участвовать в миротворческой миссии на Донбассе, заявил министр.

Как отметил Полторак, для того, чтобы конфликт не стал замороженным, а миротворческие силы способствовали мирному разрешению этой проблемы, нужно выполнить несколько условий: полный допуск контингента ко всем объектам в ДНР и ЛНР, включая КПП на границе с Россией, невозможность участия российских военных и их союзников в составе миссии, а также «вывод подразделений Российской армии» с территории Донбасса.

Украинские власти не собираются согласовывать с руководством Донецкой и Луганской народных республик проведение миротворческой миссии ООН, заявил ранее заместитель главы администрации президента страны Константин Елисеев.