Полторак перечислил страны, готовые послать миротворцев в Донбасс
3 марта 2018, 18:58 [ «Аргументы Недели» ]
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что на сегодня уже есть страны, которые готовы принять участие в миротворческой миссии в Донбассе, сообщается на сайте ведомства.
Финляндия и Швеция выразили готовность участвовать в миротворческой миссии на Донбассе, заявил министр.
Как отметил Полторак, для того, чтобы конфликт не стал замороженным, а миротворческие силы способствовали мирному разрешению этой проблемы, нужно выполнить несколько условий: полный допуск контингента ко всем объектам в ДНР и ЛНР, включая КПП на границе с Россией, невозможность участия российских военных и их союзников в составе миссии, а также «вывод подразделений Российской армии» с территории Донбасса.
Украинские власти не собираются согласовывать с руководством Донецкой и Луганской народных республик проведение миротворческой миссии ООН, заявил ранее заместитель главы администрации президента страны Константин Елисеев.
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