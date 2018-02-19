Песков сообщил, при каких условиях миротворцы ООН могут появиться в Донбассе

По словам Дмитрия Пескова, компромисс по вопросу размещения миротворцев ООН в Донбассе может быть достигнут только в рамках диалога с представителями правительства Донецкой и Луганской Народных Республик.

«И в данном случае недостаточно иметь диалог только между Москвой и Киевом. Но решать подобные вопросы, абстрагируясь от представителей республик Донбасса, невозможно», — отметил пресс-секретарь президента России.

Отвечая на вопрос об отношении Москвы к размещению в качестве миротворцев в Донбассе представителей Белоруссии, Швеции и Финляндии, Песков отметил, что идея миссии сама по себе «все-таки принадлежит президенту Путину».

В состав миротворческого контингента ООН, который планируется отправить в зону конфликта на востоке Украины, могут войти 24 тысячи человек. Эта цифра фигурирует в отчете, подготовленном западными политиками.