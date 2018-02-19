Киев не собирается согласовывать с ДНР и ЛНР размещение миротворцев в Донбассе

Украинские власти не собираются согласовывать с руководством Донецкой и Луганской народных республик проведение миротворческой миссии ООН, заявил заместитель главы администрации президента страны Константин Елисеев.

По его словам, для Киева главное — обсудить этот вопрос со своими ключевыми партнерами. Также Елисеев выразил мнение, что именно его страна является «принимающей стороной», поэтому для введения миротворцев необходимо разрешение Украины. Нам не нужно на это согласие каких-то отдельных бандформирований», отметил Елисеев в эфире одного из телеканалов.

Украинский чиновник рассказал о своем видении миротворческой миссии на территории Донбасса. По его словам, миссия должна стать одной из мощнейших за всю историю ООН.

Ранее сообщалось, что по словам Дмитрия Пескова, компромисс по вопросу размещения миротворцев ООН в Донбассе может быть достигнут только в рамках диалога с представителями правительства Донецкой и Луганской Народных Республик.