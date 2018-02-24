ЛНР: под Станицу Луганскую прибыло подразделение боевиков «Правого сектора»

Народная милиция ЛНР сообщила о прибытии в приграничную с республикой территорию националистов из "Правого сектора" (организация запрещена на территории Российской Федерации).

В село Макарово близ линии соприкосновения прибыли пятьдесят боевиков. Народная милиция ЛНР не исключает увеличения количества обстрелов со стороны украинских военных. По информации вооруженных сил республики, ВСУ перегруппировывают силы и перемещают запрещенное вооружение у линии соприкосновения. Как сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко, в район населенного пункта Лозовое отмечен выход диверсионно-разведывательной группы противника, возможно, из состава восьмого отдельного полка специального назначения, передает РИА Новости.

Недалеко от поселка Светлодарское обнаружены три буксируемые гаубицы, вблизи Троицкого - минометные позиции, в Трехизбенке - БМП-1 и грузовые автомобили со снарядами.

На днях сообщалось, что украинская армия обстреляла из артиллерии и минометов село Долгое. Также ВСУ открыли огонь по позициям ополченцев ЛНР в районе поселка Калиново.