Как отреагировали в ЛНР на подписание закона о реинтеграции Донбасса

Подписание закона о реинтеграции Донбасса — запоздалая попытка узаконить насилие в регионе, говорится в заявлении и.о. министра иностранных дел самопровозглашенной ЛНР, полпреда ЛНР на переговорах в Минске Владислава Дейнего. Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса

"Это не спасет страну, которая узаконила войну с мирным населением", — говорится в заявлении, распространенном МИД ЛНР. Владислав Дейнего заявил, что подписание закона является очередным витком деструктивной политики Киева.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик дал комментарии по поводу подписания Петром Порошенко закона о реинтеграции Донбасса: "просто смахнул со стола минские договорённости за ненадобностью".