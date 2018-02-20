Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик дал комментарии по поводу подписания Петром Порошенко закона о реинтеграции Донбасса: "просто смахнул со стола минские договорённости за ненадобностью".

"На Украине уже звучат заявления, что закон о реинтеграции Донбасса — это первый шаг для получения законодательного карт-бланша для ВСУ «окончательно решить» вопрос на территории ЛДНР по силовому сценарию", — отметил Белик в интервью RT.

Как сегодня стало известно, президент Украины в ходе заседания военного кабинета подписал закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором". Петр Порошенко заявил, что ждет в короткие сроки от министра обороны Украины Степана Полторака предложений по смене формата операции ВСУ в Донбассе и и кандидатуру командующего объединенными силами.