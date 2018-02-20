Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса

Президент Украины в ходе заседания военного кабинета подписал закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором". Для вступления закона в силу документ должен быть опубликован в официальном СМИ.

По словам Порошенко, закон по Донбассу не нарушает минские договоренности, это рамочный закон. Он заявил, что закон "обеспечит правовой механизм для политико-дипломатического возвращения" Донбасса под контроль Киева.

Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время ради защиты суверенитета. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.

Петр Порошенко заявил, что ждет в короткие сроки от министра обороны Украины Степана Полторака предложений по смене формата операции ВСУ в Донбассе и и кандидатуру командующего объединенными силами.