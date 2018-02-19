ВСУ приготовились к новым боям в Донбассе в преддверии приезда Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко в скором времени намерен прибыть в зону конфликта в Донбассе. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Вооруженных сил Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Видео выступления Безсонова на брифинге опубликовано на YouTube. По словам представителя ДНР, посетить регион и встретиться с военными Порошенко рекомендовали «кураторы» из Соединенных Штатов. Согласно информации, оказавшейся в распоряжении разведки самопровозглашенного государства, визит украинского лидера запланирован на 1 марта.

Также ополченцам стало известно, что в преддверии приезда Петра Порошенко Вооруженные силы Украины намерены провести ряд новых боевых вылазок. Командирам диверсионных групп пообещали награды из рук главы государства.

Ранее в понедельник «Аргументы недели» опубликовали результаты онлайн-опроса, участники которого оценили вероятность скорого вторжения киевских силовиков на территорию ДНР и ЛНР.