В Киеве предложили отмечать день «сопротивления Крыма российской оккупации»

Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова считает необходимым появление в стране «Дня сопротивления Крыма российской оккупации», который будет отмечаться 26 февраля.

Почему именно в этот день, Джапарова не пояснила, но заметила, что инициативу еще в прошлом году направили на рассмотрение в администрацию президента страны. Она уверена, что граждане сопротивляются «российской оккупации», и привела пример неких 64 жителей Крыма, которые являются «политзаключенными Кремля».

Стоит отметить, что 26 февраля 2014 года русскоязычные жители Крыма вышли на митинг, в ходе которого выступили против государственного переворота в Киеве, а также потребовали провести референдум о выходе из состава Украины.