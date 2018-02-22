ЛНР: Взорвался склад боеприпасов ВСУ, есть жертвы

Исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганскрй народной республики (ЛНР) полковник Михаил Филипоненко в четверг сообщил о взрыве склада с боеприпасами на территории Счастьинской ТЭС.

По данным ЛНР, в результате взрыва погиб военнослужащий ВСУ, еще двое украинских солдат ранены. Как отметил полковник, увеличилось количество небоевых потерь среди личного состава вооруженных сил Украины, - сообщает "Русская весна".

Филипоненко рассказал, что еще один украинский военной находился на службе в состоянии наркотического опьянения и выстрелил себе в руку.

Полковник подчеркнул, что "эти и многие другие случаи небоевых потерь среди личного состава вооруженных сил Украины говорят лишь о том, что условия службы стали невыносимыми, командный состав полностью отвернулся от подчиненных, деятельность националистически настроенных групп в подразделениях переходит грани разумного".