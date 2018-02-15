Киев выдвинул требования: Россия должна отремонтировать суда в Крыму

Россия обязана вернуть Украине корабли, которые остались в 2014 году в Крыму, перед этим отремонтировав их. Об этом заявил замсекретаря СНБО Михаил Коваль на допросе в суде по делу экс-президента Виктора Януковича. Генерал призвал проверить на взрывные устройства военную технику из Крыма

Как он считает, "Россия пиратскими методами осуществила захват этих кораблей". Как выразился Коваль, Россия "раздербанила все наши корабли". Он выразил уверенность, что РФ отдаст корабли через суд "в отремонтированном виде - в таком состоянии, как захватили", и не иначе.

Ранее в Совете Федерации и Госдуме РФ высказались об отказе Киева забрать украинскую военную технику из Крыма.

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой вернуть Украине боевую технику, оставшуюся на полуострове. Он отметил, что корабли и боевые машины находятся "в плачевном состоянии". Глава государства также не против, чтобы украинские военные присутствовали при утилизации боезапасов в Крыму.