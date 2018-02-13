В поисках внебрачных детей Павла Грудинина

Павел Грудинин выходит из-под контроля кремлевских кукловодов. О будущем клубничного короля главному редактору «АН» Андрею Угланову рассказывает политолог Михаил Делягин.

Зюгановский гамбит

- Михаил, главная загадка нынешнего избирательного процесса – это кандидат от КПРФ Павел Николаевич Грудинин. Он был в нашей редакции, мы с ним много говорили. Я его предупреждал, что о нем будут врать, что он узнает о себе столько, что волосы дыбом будут стоять. И я не ошибся. Почему так происходит? В конце концов, Грудинин – не самостоятельный проект, например, Зюганова. Есть мнение, что Грудинин оказался среди кандидатов в Президенты по просьбе администрации нынешнего Президента. Это правда или нет?

- Я не знаю и свечку не держал. Но Павел Николаевич Грудинин абсолютно вменяемый, абсолютно нормальный, рациональный человек. Я его близко не знаю, но много раз сталкивался с ним на разных телепередачах. И он производил самое приятное впечатление. Поверить себе, что такой человек может без постороннего давления согласиться участвовать в одном ток-шоу с Ксенией Анатольевной Собчак, я не могу. Я понимаю участие Жириновского, я понимаю участие Явлинского, я понимаю участие Ксении Анатольевны, но, что нормальный человек туда полезет, в эту компанию, я не могу. Допускаю, что его Зюганов предложил ввести в эту комбинацию. Потому что у Зюганова своя игра: с одной стороны, нужно остаться у власти. Он хочет сохранить традицию, по которой Генеральный секретарь своими ногами из кабинета не уходит, его выносят. И при этом ему важно не опозориться. В ситуации прямой битвы с Собчак, Зюганов проигрывает, как Ямайка Аргентине, в чистую с сухим счетом. Это прилюдный позор. И Собчак его замочит с огромным удовольствием, еще и Жириновский ей поможет. А с другой стороны, партия ищет Зюганову замену, есть кандидаты, которые не опозорятся на выборах, как Мельников на выборах Москвы. Например, себя еще не дискредитировал тот же самый Рашкин. Да, он производит впечатление отморозка, но он себя покажет. Это уже будет не нынешняя КПРФ, это будет ближе к Трудовой России Анпилова, но он свои голоса в конкуренции с Зюгановым наберет.

- Вернемся к Грудинину.

- Да, в этой ситуации Зюганов находит гениальный ход. Он берет вообще постороннего человека, да, симпатизирующего партии, да из ЗАО им.Ленина,но вообще постороннего. К партии отношения не имеющего. Если он покажет хороший результат, то Зюганов – молодец, это его креатура. И Грудинин ему не конкурент, он не может возглавить партию. А если неудача, так, товарищи, вы же сами за него на съезде голосовали? Беспроигрышная игра.

Я не могу утверждать, но я тоже думаю, что администрация Президента в этом участвовала. Потому что без АП, на мой взгляд, съезд Коммунистической партии никаких значимых решений принять не сможет никогда. Еще один аргумент в пользу этого – Грудинин разумный человек. Прежде, чем ввязываться в драку, он должен был уточнить, что его власть за это давить не будет. У человека бизнес, человек реально отвечает перед людьми.

- То есть, ему поклялись – начинай, мы тебя не тронем?

- Может быть, даже пообещали какую-нибудь красивую должность по окончанию спектакля, типа губернатора Московской области или министра сельского хозяйства.

Слишком резвый старт

- Когда появилась Ксения Анатольевна Собчак, всем стало смешно, что Путин станет Президентом на ее фоне. И для правдоподобности потребовался нормальный порядочный человек.

- Да, с которым не стыдно бороться. Это же звучит чудовищно: «Владимир Владимирович Путин в тяжелой и трудной борьбе победил Ксению Анатольевну Собчак». Что еще сильнее может дискредитировать государство? А дальше случилась страшная трагедия для Грудинина. Страна изголодалась по нормальным людям, и выяснилось, что огромное количество людей готовы голосовать за кого угодно, только не за эти обрыдлые физиономии. И у товарища Грудинина, который возник из ниоткуда, которого вообще никто не знал, с первых дней рейтинг оказался 7,6% как у Жириновского. И в АП задергались – слишком уж резво стартовал новичок. И фигуру отвлечения начали бить всерьез, чего он никак не ожидал и не желал.

- Я слышал, что у Грудинина по каким-то подсчетам не 7,8%, а чуть ли не 49 %. Или это уже пиар коммунистов?

- Люди, которые обеспечивают ему пиар – это не люди Грудинина. Я затрудняюсь сказать, кто именно это делает – коммунисты или кто-то еще. Для коммунистов слишком хороший результат и не их методика, иначе они себе бы сделали как минимум не хуже. Эти пиарщики скупили дикое количество ботов в интернете, дикое количество пабликов, подняли волну. Я в своем скромном твиттере провел опрос, за кого вы будете голосовать. Результат - 64% Путина, 16% за Грудинина. У меня лево патриотическая аудитория, т.е. это аудитория Грудинина, значит, в реальности раза в два меньше. Получаются цифры, схожие с результатами опроса ВЦИОМ. А 49% можно и Ксюше Собчак нарисовать. Это вопрос правильной организации опроса, что к результатам реальных выборов имеет очень относительное отношение.

За что его бьют?

- Победа Путина мало у кого вызывает сомнения. Почему тогда у всех федеральных телеканалов к Грудинину такое отвращение? Почему его вообще не показывают? А если показывают, то обязательно следом вытаскивают какую-нибудь старушку, которую 25 лет назад он, якобы, обманул. Если он не опасный конкурент, то зачем такая лобовая обструкция?

- Два фактора: во-первых, журналистам дико не хватает новостей, а тут свежее лицо. Что можно написать про Собчак? Всех стошнит на первой фразе и на этом эфир закончится, а Грудинин живой и новый.

- Так почему же его не показывают?

- Он не держит удар, когда его системно «мочат». Это привлекательно для журналистов, это скандальчик. Но самое главное, АП не нужен народный герой. Неважно, сколько он получит, хоть 6%, но волна популярности его может понести дальше после выборов помимо его воли. Народные герои – это то, что пугает чиновников и бюрократов больше всего. Поэтому, как я подозреваю, те самые люди, которые его уговаривали выдвигаться, сейчас начали его системно гнобить, а он оказался не готов. До внебрачных детей пока дело не дошло, потому что у нас все-таки очень гуманная медиасреда, которая играет по правилам, как бы это ни звучало невероятно для обывателей. А Грудинин не может отбиться и сам себя закапывает в землю с потрясающей эффективностью.

У нас есть хороший человек в политике. Скоро он оттуда вернется, но пока он есть

- Как он себя закапывает?

- Когда человек не может объяснить, сколько у него денег, пишет, что у меня денег за границей нет, потом пишет, что есть, в тот же день вносит поправки и не может объяснить, что же происходит. Я все понимаю - это бизнес, бизнес должен играть по многоуровневым правилам, и для меня это не компромат. Но политика – совсем другая игра. Это как на коньках выйти на футбольное поле. Зарабатывать миллион в месяц не преступление. Но ты хочешь получить голоса тех, кто получает 9 тысяч. А для них твои заработки не компромат, а личная пощечина.

«Груша» для Ксюши

- Как ты считаешь, сможет ли Грудинин выглядеть в предстоящих дебатах достойно? Сможет ли он отвечать Титову на его экономические вопросы, а Собчак, например, на вопросы культуры?

- Он уже бывал перед телекамерами, и он в этом плане очень слаб. Я видел, как Борис Юрьевич Титов – классический представитель бизнеса, совершенно спокойно перехватил повестку дня у Грудинина и рассказывал ему, как нужно правильно защищать социальные интересы трудящихся. А кандидату от КПРФ сказать было абсолютно нечего.

Дальше он столкнется с настоящим Жириновским. Грудинин – человек интеллигентный, и как он сможет с ним общаться, не переходя к мордобою, я посмотрю с большим интересом.

Дальше, он будет общаться с госпожой Собчак. Она, конечно, мать, но мы прекрасно помним, что она думает про детей. Это не эпатаж, это шло от сердца, это шло от того, что у нее на месте души. Но г-жа Собчак – умнейший человек, она разделывает неугодного ей собеседника ножом и вилочкой. У меня были дебаты с Жириновским, и я противостоял Жириновскому, это тяжело, но выполнимо. Но я бы не хотел противостоять в дебатах Собчак. Она пользуется всем арсеналом - кувалдой, пилочкой для ногтей, томной улыбкой – она молодец!

- Давай посмотрим на его судьбу на ближайшие 3-4. Бизнес он свой сохранит?

- Бизнес он сохранит, сохранит лицо, сохранит уважение людей, в каких бы странных ситуациях он сейчас не оказался. Весьма возможно, что он окажется первым заместителем губернатора Московской области, первым замминистра сельского хозяйства. Если ему сказочно повезет и кланы друг друга заблокируют, он может стать и губернатором Московской области. И он будет не только честным, но и хорошим деятелем на всех этих позициях. Он хороший управленец. То, что он выгрыз, он сохранил и развил. Сколько к нему за эти годы приходило рэкетиров и рейдеров, боюсь даже представить себе. Что у нас в Подмосковье творилось и сейчас творится в некоторых местах, мы все знаем. Так что ему нужно просто прожить это время, и у него все будет нормально.

- А помнишь, как было с Лебедем в 96-м? Он набирал очень много очков, а у Ельцина их почти не было. И они договорились, что Лебедь на 2-й туре призывает своих сторонников голосовать за Ельцина, а за это Ельцин назначил его руководителем Совета безопасности. Сегодня такой торг возможен?

- Нет. Тогда было состояние неустойчивости, Ельцин реально проигрывал, ему нужен был любой союзник. Сейчас совершенно другая ситуация. Фактически, мы знаем, кто будет Президентом. Опять же, Лебедь был был поверхностным человеком, но производил очень сильное впечатление и был бойцом, в том числе и в политической сфере. Грудинин – не боец в политике. А Лебедь любую атаку на себя обращал в свое преимущество. Даже после того, когда его отовсюду выкинули с позором, с треском, с полной дискредитацией в аппаратной среде, он еще стал губернатором Красноярского края. И не самым плохим губернатором.

- Грудинин может стать, например, губернатором Чукотки?

- Если Президент попросит, то, конечно, Грудинин может пойти руководить какими-нибудь не сложными регионами. Но не решать сложные тонкие политические задачи. Когда его Президент попросит, первое, на мой взгляд, что скажет Грудинин: «Послушайте, у меня ведь хозяйство, давайте как-нибудь поближе к нему». У нас есть хороший человек в политике. Скоро он оттуда вернется, но пока он есть.