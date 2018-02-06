Появилась информация о доходах Путина за шесть лет

Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) опубликовала сведения о доходах Владимра Путина за шесть лет. Действующий президент РФ зарегистрирован в Центризбиркоме кандидатом на президентские выборы-2018.

По данным ЦИК, общая сумма доходов Владимира Путина за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, составила 38,5 миллиона рублей. Согласно декларации, опубликованной на сайте ЦИК, основными источниками доходов являются зарплата, военная пенсия и проценты от вкладов в банках.

У Владимира Путина открыто 13 счетов на общую сумму 13 миллионов 824 тысячи 389,84 рубля. Ему принадлежат 230 акций банка "Санкт-Петербург".

ЦИК, напомним, зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах президента, которые пройдут в России в марте.