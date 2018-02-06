ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на выборах президента, которые пройдут в России в марте. «Центральная избирательная комиссия постановляет зарегистрировать кандидата на должность президента РФ Владимира Владимировича Путина», — говорится в постановлении.

Члены ЦИК поддержали это решение единогласно. Заместитель председателя избирательной комиссии Николай Булаев ранее заявил, что ЦИК при проверке подписей забраковала около 0,39% подписей за Путина при допустимом уровне брака в 5%. Он назвал это «рекордно малым количеством».

В конце прошлой недели председатель ЦИК Элла Памфилова сделала замечание пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, который назвал Владимира Путина абсолютным лидером общественного мнения, абсолютным лидером политического олимпа, с которым вряд ли кто-то может серьезно конкурировать. Памфилова призвала Пескова больше не допускать высказываний с «очевидными признаками агитации». Песков принял замечание.