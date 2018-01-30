Эксперт: новые санкции никак не повлияют на российские поставки вооружений

Полковник запаса, член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский прокомментировал новые американские санкции против российского оборонного сектора. Рогозин заявил, что решения для избавления от "санкционной чумы" есть

Мураховский считает, что на поставки Россией вооружений новые санкции особо не повлияют. Он отметил, что "Рособоронэкспорт", другие контрагенты давно уже под санкциями. Это вносит некоторые трудности, но принципиального влияния на военно-техническое международное сотрудничество не оказывает, рассказал эксперт в интервью "Свободной прессе". Он отметил, что можно найти варианты взаимодействия, которые не подпадают под американские санкции.

Санкции бессмысленны, Москву такими действиями не запугать, заявил посол России в США Анатолий Антонов.