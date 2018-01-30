Россию не запугать санкциями, заявил посол в США

Санкции бессмысленны, Москву такими действиями не запугать, заявил посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, Россия «пытается объяснить, что санкции – это движение в никуда».

Антонов отметил, что это не громкие слова, он действительно так считает. Он с гордостью заявил, что является единственным послом в мире, находящимся под санкциями. «Неужели те политики, те люди, которые вводят санкции против России, думают, что мы подожмем свой хвост и не будем отстаивать свои позиции?» – добавил Антонов, передает РИА Новости.

Ранее Госдеп сообщил, что передал детали по выполнению антироссийских санкций Конгрессу США в секретном докладе. В соответствии с принятыми законами США лица, «которые осуществляют значительные транзакции с российским оборонным и разведывательным секторами» должны резко сократить сделки. В противном случае им грозят американские санкции, и «США должны быть готовы ввести эти санкции», сказал американский сенатор Бен Кардин, передает ТАСС.