Турецкие самолеты, бомбившие сирийский Африн, вернулись на базы

Более 70 турецких военных самолетов, наносивших удары по объектам курдских вооруженных формирований в сирийском Африне, вернулись на свои базы после успешного выполнения задания, сообщил генштаб Турции в субботу. МИД России следит за ситуацией в сирийском Африне, где Турция проводит операцию

Были поражены 108 целей. В Минобороны России ранее сообщили, что российские военные передислоцированы из района Африна.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее в субботу заявил, что турецкая армия фактически начала наземную военную операцию против курдов. Выступая на конференции правящей партии, Эрдоган сказал, что после Африна военные предпримут операцию в Манбидже в Сирии, потому что "данные Турции обещания не были выполнены".

Как сообщалось, Соединенные Штаты на фоне сообщений о начале Турцией и отрядами сирийской оппозиции военной операции против курдов в районе Африн в Сирии призывают стороны избежать эскалации конфликта в регионе.