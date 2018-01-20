Пентагон призвал стороны конфликта в сирийском Африне избежать его эскалации

Соединенные Штаты на фоне сообщений о начале Турцией и отрядами сирийской оппозиции военной операции против курдов в районе Африн в Сирии призывают стороны избежать эскалации конфликта в регионе.

Об этом сообщил в субботу корреспонденту ТАСС официальный представитель министерства обороны США Эрик Пахон. "Мы призываем все стороны избегать эскалации и сосредоточиться на более важной задаче по разгрому ИГ", - сказал он.

ИГ - Организация запрещена на территории РФ.

Как сообщалось ранее, Генеральный штаб Турции официально объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований в сирийском Африне. В операции задействованы отряды сирийской оппозиции, поддержку которым оказывают ВС Турции.

В МИД России сообщили, что "в Москве с озабоченностью восприняли эту информацию. Внимательно отслеживаем развитие ситуации".