МИД России следит за ситуацией в сирийском Африне, где Турция проводит операцию

Генеральный штаб Турции официально объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований в сирийском Африне. В операции задействованы отряды сирийской оппозиции, поддержку которым оказывают ВС Турции.

Операция началась в 17:00 по местному времени. Военно-воздушные силы Турции совершили авиаудары по позициям курдской партии PYD («Демократический союз») в сирийском Африне, передает Reuters. Также Турция нанесла удары по позициям формирований сирийских курдов YPG, которых власти Турции считают связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана террористической организацией.

В МИД России сообщили, что "в Москве с озабоченностью восприняли эту информацию. Внимательно отслеживаем развитие ситуации", передает РИА Новости. "Генштаб ВС Турции сообщил, что турецкие военные обстреляли позиции сил сирийских курдов в ответ на провокационные обстрелы боевиков сирийской курдской партии "Демократический союз", — говорится в сообщении.