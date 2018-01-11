Украина прокомментировала сведения о причастности к атаке дронов в Сирии

В Минобороны Украины заявляют, что обвинения Генштаба РФ о якобы причастности страны к атаке на российские базы в Сирии — это очередная информационная атака, цель которой — скрыть действия России в Крыму и на Донбассе.

Об этом заявила помощник министра обороны Украины Виктория Кушнир, сообщает "Взгляд".

Взрывчатку из бомб дронов, которые атаковали российские базы в Сирии (Хмеймим и Тартус) нельзя произвести в кустарных условиях, такая взрывчатка, в частности, изготавливается на Украине. Такое заявление сделал начальник управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Генштаба Александр Новиков.

Владимир Путин назвал атаку беспилотниками на российские военные объекты в Сирии провокацией, которая направлена на подрыв отношений Москвы с ее партнерами, в частности, с Турцией и с Ираном. Президент сказал, что России известно о том, кто совершил «провокацию».