Взрывчатку из бомб дронов, которые атаковали российские базы в Сирии (Хмеймим и Тартус) нельзя произвести в кустарных условиях, такая взрывчатка, в частности, изготавливается на Украине.

Такое заявление сделал начальник управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Генштаба Александр Новиков. Представитель Генштаба рассказал о боеприпасах, которыми были «вооружены» беспилотники террористов. Это самодельные взрывные устройства массой около 400 граммов с металлическими шариками в качестве поражающих элементов. При этом каждый дрон нес на себе 10 таких самодельных бомб.

Взрывчатое вещество ТЭН, превосходящий по мощности гексоген, производится рядом стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов. Сейчас проводятся специальные исследования с целью установления страны – изготовителя.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации рассказали, откуда была осуществлена попытка нападения дронов на авиабазу Хмеймим в Сирии. Атаку 13 беспилотников удалось сорвать в ночь на 6 января.