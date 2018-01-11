В атаковавших российские базы в Сирии дронах обнаружен "украинский след"
11 января 2018, 18:14 [ «Аргументы Недели» ]
Взрывчатку из бомб дронов, которые атаковали российские базы в Сирии (Хмеймим и Тартус) нельзя произвести в кустарных условиях, такая взрывчатка, в частности, изготавливается на Украине.
Такое заявление сделал начальник управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Генштаба Александр Новиков. Представитель Генштаба рассказал о боеприпасах, которыми были «вооружены» беспилотники террористов. Это самодельные взрывные устройства массой около 400 граммов с металлическими шариками в качестве поражающих элементов. При этом каждый дрон нес на себе 10 таких самодельных бомб.
Взрывчатое вещество ТЭН, превосходящий по мощности гексоген, производится рядом стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов. Сейчас проводятся специальные исследования с целью установления страны – изготовителя.
Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации рассказали, откуда была осуществлена попытка нападения дронов на авиабазу Хмеймим в Сирии. Атаку 13 беспилотников удалось сорвать в ночь на 6 января.