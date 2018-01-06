В Киеве рассказали, почему Поклонскую не лишили украинского гражданства

Государственная миграционная служба (ГМС) Украины сохранила гражданство бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Сергей Лещенко.

По словам украинского депутата, ГМС направила ему официальное письмо в ответ на запрос, в соответствии с которым в ведомстве не располагают документальным подтверждением для постановки вопроса об утрате Поклонской гражданства Украины.

Данный факт весьма возмутил депутата, так как, по его словам, Поклонская не могла получить должность депутата Государственной думы Российской Федерации без получения российского паспорта, что являлось бы нарушением закона о двойном гражданстве, который действует в Украине. Об этом Лещенко заявил в эфире телеканала NewsOne, сообщает РИА Новости.

Ранее вопрос о гражданстве Поклонской уже поднимался украинскими СМИ. "Я хочу поставить точку в этом вопросе раз и навсегда: я являюсь гражданкой РФ", - сказала на это Поклонская. Виктор Янукович подписал указ о лишении ее гражданства 21 марта 2014 года. Депутат Думы уточнила, что "он на тот момент был в Ростове и был легитимным президентом".