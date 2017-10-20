Наталья Поклонская "поставила точку" в вопросе о гражданстве
20 октября 2017, 16:14 [ «Аргументы Недели» ]
Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская заявила, что у нее нет украинского гражданства. По ее словам, указ о лишении ее гражданства подписал еще Виктор Янукович.
"Я хочу поставить точку в этом вопросе раз и навсегда: я являюсь гражданкой РФ", - сказала Поклонская. Виктор Янукович подписал указ о лишении ее гражданства 21 марта 2014 года. Депутат Думы уточнила, что "он на тот момент был в Ростове и был легитимным президентом".
Поклонская также сослалась на документ за подписью президента Украины Петра Порошенко от 26 марта 2016 года о персональных санкциях против тех, кто имел отношение к делу Савченко, Кольченко и Сенцова, где бывшая прокурор Крыма указана как гражданка России, сообщает РБК.
Ранее интернет-издание «Украинская правда» опубликовало материал, в котором утверждается, что власти страны до сих пор не лишили гражданства бывшего крымского прокурора.