Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская заявила, что у нее нет украинского гражданства. По ее словам, указ о лишении ее гражданства подписал еще Виктор Янукович.

"Я хочу поставить точку в этом вопросе раз и навсегда: я являюсь гражданкой РФ", - сказала Поклонская. Виктор Янукович подписал указ о лишении ее гражданства 21 марта 2014 года. Депутат Думы уточнила, что "он на тот момент был в Ростове и был легитимным президентом".

Поклонская также сослалась на документ за подписью президента Украины Петра Порошенко от 26 марта 2016 года о персональных санкциях против тех, кто имел отношение к делу Савченко, Кольченко и Сенцова, где бывшая прокурор Крыма указана как гражданка России, сообщает РБК.

Ранее интернет-издание «Украинская правда» опубликовало материал, в котором утверждается, что власти страны до сих пор не лишили гражданства бывшего крымского прокурора.