СМИ узнали о наличии у Поклонской действующего гражданства Украины

Наталья Поклонская все еще является гражданином Украины. Об этом узнали СМИ.

Интернет-издание «Украинская правда» опубликовало материал, в котором утверждается, что власти страны до сих пор не лишили гражданства бывшего крымского прокурора. Такой вывод журналисты сделали на основании ответа администрации президента Украины, который получил на свой запрос депутат Верховной Рады Сергей Лещенко. В документе говорится, что ни одно из профильных ведомств не присылало Петру Порошенко представление об аннулировании гражданства Поклонской.

Ранее «Аргументы недели» писали, что о деятельности Натальи Поклонской, которая в настоящее время является депутатом Госдумы, высказался режиссер Федор Бондарчук.