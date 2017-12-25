Путин: мы готовы к диалогу с коллегами из других стран, несмотря на ограничения

Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами. Об этом заявил сегодня глава российского государства Владимир Путин, который встретился с руководством Государственной думы и Совета Федерации. Владимир Путин назвал условия для сотрудничества России с Западом

"Мы не собираемся со своей стороны ничего ограничивать, мы готовы и открыты к таким контактам, и будем работать со всеми коллегами, кто хочет с нами работать вместе", — сказал Путин. Российский лидер отметил важность того, что, несмотря на ограничения, межпарламентские контакты имеют место быть. По мнению Владимира Путина, такое общение "очень важно".





