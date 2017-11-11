Путин и Трамп одобрили в ходе саммита АТЭС совместное заявление по Сирии

В субботу, 11 ноября, главы России и США в ходе бесед на полях саммита АТЭС во Вьетнаме одобрили совместное заявление по Сирии.

Документ, о котором идет речь, подготовили российские и американские специалисты. Сегодня он окончательно был согласован министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем Соединенных Штатов Америки Рексом Тиллерсоном, передает ТАСС. Впоследствии, согласно последней информации, Владимир Путин и Дональд Трамп одобрили совместное заявление.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что документ составлялся специально к встрече в Дананге.