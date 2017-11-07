В Крыму поддержали возможную отмену указа 1954 года о передаче региона Украине

Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов поддержал идею отменить указ президиума Верховного совета СССР, по которому регион передали Украинской ССР. "Идея имеет права на жизнь", считает он.

Вчера депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что РФ как преемница СССР должна отменить акты 1954 года. Это даст возможность закончить разговоры, что Россия "забрала чью-то землю".

Как сказал РИА Новости Ильясов, Россия не должна кому-то доказывать, что Крым — ее часть. "Это реалии, которые не подлежат обсуждению". Отменить указ можно для морального удовлетворения, но "для западных стран это не будет являться основанием прекратить свои политические игры".

Ранее сообщалось, что вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил о вскрытии планов по дискредитации полуострова. По его словам, план был разработан специальным центром под Киевом.