Власти Крыма вскрыли схемы дискредитации полуострова

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил о вскрытии планов по дискредитации полуострова. По его словам, план был разработан специальным центром под Киевом. Аксенов обвинил Украину в развязывании информационной войны против России

Полонский отметил, что центр курируют спецслужбы Украины и Запада. При этом кампания по дискредитации Крыма уже заметна на страницах интернет-изданий и в социальных сетях. В чем именно заключается дискредитация, он не сообщил. Полонский рассказал РИА Новости, что надо сделать все, чтобы нейтрализовать эту схему, и в этом есть некоторые успехи, "эти товарищи давно идентифицированы", все было вовремя вскрыто.

Ранее сообщалось, что Международная конференция "Крым в современном международном контексте. Форум друзей Крыма" начинает работу в Ялте. По словам организаторов, Ассоциация должна помочь Крыму выйти из информационной блокады, в которой полуостров оказался после введения в отношении него санкций.