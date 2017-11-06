В Ялте встречаются друзья Крыма из 20 стран

Международная конференция "Крым в современном международном контексте. Форум друзей Крыма" начинает работу в Ялте. Ее участниками станут около 90 гостей из 20 стран. На форуме будет основана Ассоциация друзей Крыма.

По словам организаторов, Ассоциация должна помочь Крыму выйти из информационной блокады, в которой полуостров оказался после введения в отношении него санкций.

Владимир Путин считает, что учреждение Международной ассоциации друзей Крыма в полной мере отражает позитивные сдвиги в мировом общественном мнении, об этом говорится в приветствии к участникам и гостям Международной конференции "Крым в современном международном контексте. Форум друзей Крыма", опубликованном на сайте Кремля.