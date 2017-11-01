Максакова прокомментировала заявление Собчак об украинском Крыме

Оперная певица Мария Максакова, вдова убитого в Киеве экс-депутата Дениса Вороненкова, сообщила, что готова простить Ксении Собчак все прежние обиды за то, что она назвала Крым украинским.

«За то, что она сказала, что Крым украинский, я ей готова простить все, что она говорила обо мне раньше», — заявила Максакова в интервью «Комсомольской правде».

Напомним, после бегства Максаковой на Украину, Ксения Собчак назвала певицу «никому не нужной личностью».

Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о планах участвовать в выборах президента России в марте 2018 года, назвала на пресс-конференции, посвященной ее выдвижению, Крым украинским. Претендентка на президентский пост Ксения Собчак предложила провести в Крыму новый независимый референдум о статусе полуострова.