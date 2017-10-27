Собчак предложила провести в Крыму новый референдум

Претендентка на президентский пост Ксения Собчак предложила провести в Крыму новый независимый референдум о статусе полуострова. Об этом она заявила на встрече с журналистами и сторонниками в Екатеринбурге.

«В Крыму живут русские люди, а не субъект геополитики. Я вижу выход из этой кризисной ситуации через новый референдум, который подразумевает разные точки зрения, с разными вариантами. Когда пройдет обширная агитация и наблюдатели – это одна из возможных точек компромисса. Нужна и компенсация за грубейшие нарушения международных договоров», – отметила Ксения Собчак, цитирует ее uralpolit.ru.



Тележурналистка также заявила, что не намерена вести политическую агитацию на аннексированном полуострове.

Ранее Собчак, объявившая о планах участвовать в выборах президента России в марте 2018 года, назвала на пресс-конференции, посвященной ее выдвижению, Крым украинским.

Вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский прокомментировал заявление телеведущей Ксении Собчак.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил уголовной ответственностью и сроком телеведущей Ксении Собчак.