Саакашвили призвал провести досрочные выборы президента Украины

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал провести досрочные парламентские и президентские выборы на Украине, добавив, что активисты не готовят государственный переворот.

С трибуны Саакашвили заявил, что Верховная Рада и президент Украины Пётр Порошенко не хотят слышать протестующих. Если президент будет и далее игнорировать их требования, то «мы должны решить, что он должен уйти, и переизбрать нового президента», считает экс-губернатор Одесской области.

Также Саакашвили подчеркнул, что если украинские власти не выполнят требования протестующих до 7 ноября, «то мы должны найти другие мирные формы, чем стоять у них под окнами».

Вече, организованное бывшим президентом Грузии и экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, началось сегодня в Киеве у здания Верховной рады. Уточняется, что в акции участвуют несколько сотен граждан.

Ранее Михаил Саакашвили узнал о том, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко готовит документы для его ареста и экстрадиции на родину.